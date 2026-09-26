Водитель без прав устроил ДТП с пятью пострадавшими в Новосибирске

Пять человек, в том числе двое подростков, пострадали в ДТП в Новосибирске Водитель без прав устроил ДТП с пятью пострадавшими в Новосибирске

Москва26 сен Вести.В Новосибирске в результате опрокидывания легкового автомобиля пострадали пять человек, включая двоих несовершеннолетних, сообщили в ГУ МВД по региону.

Авария произошла днем 26 сентября в Первомайском районе на улице Старое шоссе. По данным полиции, водитель 1991 года на Honda CR-V врезался в металлическое ограждение и выехал на встречную полосу, где автомобиль опрокинулся. В свою очередь металлическое ограждение отбросило на встречный Kia Cerato.

В результате ДТП пострадали водитель и четверо пассажиров Honda CR-V, двое из которых несовершеннолетние (девушка, 2010 года рождения, и молодой человек, 2009 года рождения). Характер травм уточняется говорится в сообщении

Выяснилось, что виновник аварии не имеет водительских прав.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.