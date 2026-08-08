Москва8 авгВести.На 182 км дороги Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк Новокузнецкого муниципального округа в Кемеровской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции в мессенджере MAX.
Предварительно, 49-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и выехал навстречку. Произошло столкновение с Toyota Corolla Spacio.
В результате ДТП 39-летние водитель и пассажир, а также одиннадцатилетняя девочка и восьмилетний мальчик, находящиеся в качестве пассажиров автомобиля Toyota и пассажир автомобиля Volkswagen получили травмыотмечается в сообщении
Их доставили в больницу.
По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего будут установлены.