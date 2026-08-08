При ДТП в Кузбассе пострадали три взрослых и два ребенка

В Кузбассе при столкновении машин пострадали 5 человек, в том числе двое детей При ДТП в Кузбассе пострадали три взрослых и два ребенка

Москва8 авг Вести.На 182 км дороги Бийск — Мартыново — Кузедеево — Новокузнецк Новокузнецкого муниципального округа в Кемеровской области произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадали пять человек. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции в мессенджере MAX.

Предварительно, 49-летний водитель Volkswagen Polo не справился с управлением и выехал навстречку. Произошло столкновение с Toyota Corolla Spacio.

В результате ДТП 39-летние водитель и пассажир, а также одиннадцатилетняя девочка и восьмилетний мальчик, находящиеся в качестве пассажиров автомобиля Toyota и пассажир автомобиля Volkswagen получили травмы отмечается в сообщении

Их доставили в больницу.

По факту ДТП проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего будут установлены.