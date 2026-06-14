Пять человек пострадали в ДТП в Хабаровском крае из-за собаки на дороге

Трое детей и двое взрослых пострадали в ДТП под Хабаровском из-за собаки Пять человек пострадали в ДТП в Хабаровском крае из-за собаки на дороге

Москва14 июн Вести.В Хабаровском крае две машины столкнулись лоб в лоб, в результате ДТП пострадали пять человек. Об этом сообщает в Telegram-канале Госавтоинспекция региона.

По данным ведомства, инцидент произошел в 12.50 по местному времени в районе 17 км трассы Комсомольск-на-Амуре – Солнечный. Женщина 1992 года рождения на автомобиле Toyota Passo попыталась объехать выскочившую на дорогу собаку и оказалась на встречной полосе. Там она столкнулась с Toyota Corona Premio, за рулем которой был мужчина 1953 года рождения.

В результате ДТП телесные повреждения получили оба водителя и дети – пассажиры Toyota Passo 2018, 2021, 2024 годов рождения говорится в сообщении

Всех пострадавших доставили в больницу.

Отмечается, что все дети сидели на заднем пассажирском сидении, и средний перевозился без детского удерживающего устройства. Ранее, 10 июня, на женщину-водителя уже был поставлен протокол за нарушение правил перевозки детей.