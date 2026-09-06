В Томске попала в ДТП машина скорой помощи, пострадали три человека

Три человека пострадали в ДТП со скорой помощью в Томске В Томске попала в ДТП машина скорой помощи, пострадали три человека

Москва6 сен Вести.Три человека получили травмы в результате дорожно-транспортного происшествия на Красноармейской улице в Томске, сообщили в УМВД России по Томской области.

Предварительной установлено, что аварию мог спровоцировать 39-летний водитель "Газели". По данным полиции, при повороте налево он не уступил дорогу автомобилю экстренной службы, который двигался во встречном направлении.

В результате произошедшего двое пассажиров и водитель автомобиля скорой медицинской помощи доставлены в медицинское учреждение говорится в заявлении ведомства в MAX

В настоящее время правоохранители устанавливаются все обстоятельства ДТП.