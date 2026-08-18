Скорая перевернулась после ДТП в Армавире, пострадали пять человек

Пять человек пострадали в ДТП со скорой в Армавире Скорая перевернулась после ДТП в Армавире, пострадали пять человек

Москва18 авг Вести.Серьезное дорожно-транспортное происшествие с пострадавшими случилось в Армавире, сообщили в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Предварительно установлено, что автомобиль скорой медицинской помощи столкнулся с "Газелью" на пересечении улиц Урицкого и Кропоткина. После удара машина медиков перевернулась на бок.

В результате ДТП пять человек доставлены в больницу: 69-летний водитель скорой и трое его пассажиров, в возрасте 52, 53 и 70 лет, а также 55-летний водитель <автомобиля> "Газель" говорится в публикации полиции Кубани в MAX

По факту происшествия начата проверка, устанавливаются причины и обстоятельства дорожной аварии, а также степень вины ее участников.