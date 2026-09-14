Пять человек оказались в больнице после аварии со скорой в Башкирии

В Башкирии водитель скорой протаранил легковушку, пострадали пять человек Пять человек оказались в больнице после аварии со скорой в Башкирии

Москва14 сен Вести.В Башкирии водитель машины скорой помощи столкнулся с легковым автомобилем при пересечении перекрестка, в результате в больнице оказались пять человек, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции в социальной сети "ВКонтакте".

Инцидент произошел около 12.00 по московскому времени на пересечении улиц Ленина и Кортунова в городе Октябрьский.

Водитель кареты скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом при пересечении перекрестка допустил столкновение с автомобилем Nissan Stagea, под управлением 31-летнего водителя сказано в сообщении

Уточняется, что медицинская помощь понадобилась водителю скорой, двум фельдшерам и двум пациентам, их доставили в больницу для осмотра.

Обстоятельства ДТП уточняются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.