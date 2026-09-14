Москва14 сенВести.В Башкирии водитель машины скорой помощи столкнулся с легковым автомобилем при пересечении перекрестка, в результате в больнице оказались пять человек, сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции в социальной сети "ВКонтакте".
Инцидент произошел около 12.00 по московскому времени на пересечении улиц Ленина и Кортунова в городе Октябрьский.
Водитель кареты скорой медицинской помощи с включенными проблесковыми маячками и специальным звуковым сигналом при пересечении перекрестка допустил столкновение с автомобилем Nissan Stagea, под управлением 31-летнего водителясказано в сообщении
Уточняется, что медицинская помощь понадобилась водителю скорой, двум фельдшерам и двум пациентам, их доставили в больницу для осмотра.
Обстоятельства ДТП уточняются. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции и другие экстренные службы.