СК: три человека пострадали в ДТП с грузовиком и каретой скорой помощи в Томске

Три человека пострадали в ДТП с машиной скорой помощи в Томске СК: три человека пострадали в ДТП с грузовиком и каретой скорой помощи в Томске

Москва7 сен Вести.Следователи организовали процессуальную проверку по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Томске, в результате которого пострадали три человека, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.

Информация об аварии 6 сентября на улице Красноармейской появилась в социальных сетях.

… произошло столкновение грузового автомобиля и автомобиля экстренной службы. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров скорой помощи получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждение написали в пресс-службе

Проверка организована по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По ее результатам будет принято процессуальное решение.