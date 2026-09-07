Москва7 сенВести.Следователи организовали процессуальную проверку по факту ДТП с участием автомобиля скорой помощи в Томске, в результате которого пострадали три человека, сообщила пресс-служба СУ СК России по региону в мессенджере МАХ.
Информация об аварии 6 сентября на улице Красноармейской появилась в социальных сетях.
… произошло столкновение грузового автомобиля и автомобиля экстренной службы. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель и двое пассажиров скорой помощи получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждениенаписали в пресс-службе
Проверка организована по признакам нарушения правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. По ее результатам будет принято процессуальное решение.