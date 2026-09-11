Три человека пострадали в ДТП со скорой в Иркутской области

В Приангарье три человека пострадали в ДТП со скорой Три человека пострадали в ДТП со скорой в Иркутской области

Москва11 сен Вести.Водитель и двое медиков пострадали в ДТП с участием скорой помощи и легкового автомобиля в Иркутской области. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла утром 11 сентября в Тайшете. По предварительным данным, 43-летний водитель автомобиля "Тойота Хайлендер" не пропустил машину скорой, которая ехала с включенными проблесковыми маячками и звуковым сигналом.

В результате ДТП разовая медицинская помощь понадобилась водителю и двум пассажирам автомобиля скорой помощи, из числа медицинского персонала сказано в сообщении

По факту ДТП организована проверка.