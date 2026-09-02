Скорая помощь опрокинулась после столкновения с авто в Самаре

Машина скорой перевернулась на бок в результате ДТП в Самаре Скорая помощь опрокинулась после столкновения с авто в Самаре

Москва2 сен Вести.В Красноглинском районе Самары произошло ДТП, в результате которого опрокинулась машина скорой помощи. Об этом управление МВД России по региону сообщает в MAX.

Инцидент произошел в среду, 2 сентября, в 6.49.

Водитель 1960 года рождения, управляя автомобилем Daewoo Matiz, двигаясь со стороны станции Козелковой в направлении 10-го квартала допустил столкновение с автомобилем скорой медицинской помощи (спецтранспортом), который двигался со стороны мкр. Кошелев-парк в направлении ул. Банной говорится в сообщении

Скорая выехала на перекресток, когда горел запрещающий сигнал светофора. При этом на машине были включены проблесковые маячки.

В результате ДТП скорая помощь перевернулась, что видно на опубликованном фото. Детали инцидента выясняются.