В Москве в ДТП с автомобилем Росгвардии пострадали три человека

Три человека пострадали на севере Москвы в ДТП с автомобилем Росгвардии В Москве в ДТП с автомобилем Росгвардии пострадали три человека

Москва17 авг Вести.На севере Москвы произошло ДТП с участием служебного автомобиля Росгвардии, в котором пострадали три человека, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.

Собеседник агентства уточнил, что авария произошла на Беломорской улице. По предварительным данным, автомобиль Росгвардии пересекал перекресток с включенным спецсигналом.

В этот момент ему в бок врезалась легковушка, не уступившая дорогу говорится в сообщении

После столкновения автомобиль Росгвардии перевернулся. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.