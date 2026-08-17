Москва17 авгВести.На севере Москвы произошло ДТП с участием служебного автомобиля Росгвардии, в котором пострадали три человека, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы.
Собеседник агентства уточнил, что авария произошла на Беломорской улице. По предварительным данным, автомобиль Росгвардии пересекал перекресток с включенным спецсигналом.
В этот момент ему в бок врезалась легковушка, не уступившая дорогуговорится в сообщении
После столкновения автомобиль Росгвардии перевернулся. На месте работают сотрудники правоохранительных органов.