Москва15 авгВести.В серьезной аварии на севере Москвы пострадал один человек. Информацией поделился канал SHOT.
Авария произошла на 61‑м км МКАД под Рублевской эстакадой около 15.30. Столкнулись Toyota Camry, "Москвич" и BMW. Водитель последней автомашины скрылся сразу после происшествия, рассказали очевидцы.
В результате пострадал мужчина, его госпитализировали с черепно‑мозговой травмой в столичную больницуговорится в сообщении
Место дорожного происшествия оцеплено, три полосы движения перекрыты.