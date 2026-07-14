Дело возбуждено после смертельного ДТП со скорой помощью в Орловской области

По факту ДТП с участием кареты скорой помощи в Орловской области возбуждено дело Дело возбуждено после смертельного ДТП со скорой помощью в Орловской области

Москва14 июл Вести.Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля в городе Ливны Орловской области. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, водитель иномарки не уступил дорогу медицинскому транспорту, который ехал на вызов со световыми и звуковыми спецсигналами.

В Орловской области по факту резонансного ДТП, произошедшего в центре города Ливны, мои коллеги возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ… В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего написала Волк в своем Telegram-канале

Авария произошла днем 13 июля, в понедельник, на перекрестке улиц Горького и Свердлова. Машина медиков столкнулась с иномаркой, а после от удара опрокинулась на бок.

В результате водитель скорой погиб на месте, мужчина, который находился за рулем легковушки, и пять пассажиров обоих транспортных средств были госпитализированы с различными травмами.