Москва14 июлВести.Уголовное дело возбуждено по факту ДТП с участием кареты скорой помощи и легкового автомобиля в городе Ливны Орловской области. Как сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, водитель иномарки не уступил дорогу медицинскому транспорту, который ехал на вызов со световыми и звуковыми спецсигналами.
В Орловской области по факту резонансного ДТП, произошедшего в центре города Ливны, мои коллеги возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 УК РФ… В настоящее время продолжаются мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшегонаписала Волк в своем Telegram-канале
Авария произошла днем 13 июля, в понедельник, на перекрестке улиц Горького и Свердлова. Машина медиков столкнулась с иномаркой, а после от удара опрокинулась на бок.
В результате водитель скорой погиб на месте, мужчина, который находился за рулем легковушки, и пять пассажиров обоих транспортных средств были госпитализированы с различными травмами.