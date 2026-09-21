Москва21 сенВести.Автомобиль скорой помощи перевернулся в результате ДТП в Самаре, организована проверка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
ДТП произошло вечером 21 сентября на пересечении улицы Нагорной и проспекта Кирова.
По предварительным данным, сегодня вечером на пересечении улицы Нагорной и пр. Кирова карете скорой помощи, движущейся с включенными проблесковыми маячками, не уступил дорогу и допустил столкновение водитель автомобиля Nissan Qashqaiговорится в сообщении
Обстоятельства произошедшего выясняются.