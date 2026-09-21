Машина скорой помощи перевернулась после ДТП в Самаре

Скорая помощь попала в ДТП в Самаре Машина скорой помощи перевернулась после ДТП в Самаре

Москва21 сен Вести.Автомобиль скорой помощи перевернулся в результате ДТП в Самаре, организована проверка. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

ДТП произошло вечером 21 сентября на пересечении улицы Нагорной и проспекта Кирова.

По предварительным данным, сегодня вечером на пересечении улицы Нагорной и пр. Кирова карете скорой помощи, движущейся с включенными проблесковыми маячками, не уступил дорогу и допустил столкновение водитель автомобиля Nissan Qashqai говорится в сообщении

Обстоятельства произошедшего выясняются.