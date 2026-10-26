Три пассажира иномарки получили травмы в результате ДТП во Владивостоке

Три человека пострадали в результате ДТП во Владивостоке Три пассажира иномарки получили травмы в результате ДТП во Владивостоке

Москва26 окт Вести.Госавтоинспекция устанавливает обстоятельства ДТП в Советском районе Владивостока, в котором пострадали три пассажира иномарки, сообщается MAX-канале МВД Приморского края.

По предварительной информации, в районе дома № 74 на проспекте 100-летия Владивостоку 21-летний водитель иномарки не справился с управлением, врезался в ограждение, после чего, транспортное средство перевернулось.

В результате ДТП травмы получили три пассажира иномарки говорится в сообщении

Стаж управления водителя транспортного средства составляет 2 года. К административной ответственности за нарушения ПДД в 2026 году его привлекали два раза, штрафы оплачены.

Проводится расследование.