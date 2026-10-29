Трое пострадавших в ДТП в октябре подростков госпитализированы в ВКБ №2 Приморья

Медики скорой Владивостока в октябре спасли трех пострадавших в ДТП подростков Трое пострадавших в ДТП в октябре подростков госпитализированы в ВКБ №2 Приморья

Москва29 окт Вести.С начала октября медики скорой помощи во Владивостоке помогли трем несовершеннолетним, получившим травмы в результате ДТП, сообщила пресс-служба Минздрава Приморского края в мессенджере МАХ.

17-летний подросток переезжал дорогу на самокате в неположенном месте и попал под машину. Медики оказали первую помощь и доставили парня с черепно-мозговой травмой и сотрясением в стационар написали в пресс-службе

Его ровесник за рулем мопеда не справился с управлением и ударился головной об асфальт. Молодой человек катался без шлема. У него диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение.

Третий пациент, 16-летний мотоциклист, столкнулся с автомобилем и получил закрытый перелом бедра.

Все трое были госпитализированы во Владивостокскую клиническую больницу №2 (Тысячекоечную).