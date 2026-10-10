Двух несовершеннолетних мотоциклистов в Приморье спасли после страшного ДТП

В Приморье медики спасли двух подростков после страшного ДТП на мотоцикле Двух несовершеннолетних мотоциклистов в Приморье спасли после страшного ДТП

Москва10 окт Вести.Врачи в поселке Смоляниново спасли двух несовершеннолетних мотоциклистов, врезавших в автомобиль на скорости, сообщается в MAX-канале Минздрава Приморского края.

По данным ведомства, мотоцикл с двумя несовершеннолетними на огромной скорости врезался в легковой автомобиль. Услышав звук удара, сотрудники местной амбулатории бросились на место аварии. Находившаяся в отпуске педиатр Ксения Мирошник прибыла на место ДТП. Она сопровождала одного из пострадавших подростков при транспортировке, контролируя внутривенное введение жизненно необходимого препарата.

Ребят передали живыми и подготовленными к транспортировке бригаде скорой помощи говорится в сообщении

После успешного стационарного лечения подростков выписали домой под наблюдение медиков.