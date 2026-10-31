Два подростка на питбайке тяжело травмированы в ДТП с Mercedes на Ставрополье

Подростки на питбайке врезались в Mercedes и попали в реанимацию на Ставрополье Два подростка на питбайке тяжело травмированы в ДТП с Mercedes на Ставрополье

Москва31 окт Вести.Два подростка на питбайке тяжело травмированы при столкновении с автомобилем Mercedes на Ставрополье, сообщает краевая Госавтоинспекция в MAX.

В ведомстве уточнили, что накануне днем в городе Невинномысске прошло встречное столкновение кроссового мотоцикла под управлением 15-летнего подростка и автомобиля Mercedes под управлением 53- летней местной жительницы.

Водитель автомобиля не пострадал.

В результате автоаварии 2-е подростков на питбайке (15-летние местные жители) с тяжелыми травмами доставлены в реанимационное отделение городской больницы говорится в публикации

Автоинспекторы установили, что водитель питбайка в силу возраста водительского удостоверения не имеет – кроссовый мотоцикл принадлежит матери подростка.

В отношении водителя автомобиля Mercedes возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ, в отношении матери несовершеннолетнего водителя собран материал по статьям КоАП РФ о передаче управления лицу, не имеющему водительских прав, а также о невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Детальные обстоятельства происшествия, а также степень ответственности всех участников ДТП устанавливается, проинформировали в Госавтоинспекции Ставропольского края.