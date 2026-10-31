Москва31 октВести.Два подростка на питбайке тяжело травмированы при столкновении с автомобилем Mercedes на Ставрополье, сообщает краевая Госавтоинспекция в MAX.
В ведомстве уточнили, что накануне днем в городе Невинномысске прошло встречное столкновение кроссового мотоцикла под управлением 15-летнего подростка и автомобиля Mercedes под управлением 53- летней местной жительницы.
Водитель автомобиля не пострадал.
В результате автоаварии 2-е подростков на питбайке (15-летние местные жители) с тяжелыми травмами доставлены в реанимационное отделение городской больницыговорится в публикации
Автоинспекторы установили, что водитель питбайка в силу возраста водительского удостоверения не имеет – кроссовый мотоцикл принадлежит матери подростка.
В отношении водителя автомобиля Mercedes возбуждено административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ, в отношении матери несовершеннолетнего водителя собран материал по статьям КоАП РФ о передаче управления лицу, не имеющему водительских прав, а также о невыполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.
Детальные обстоятельства происшествия, а также степень ответственности всех участников ДТП устанавливается, проинформировали в Госавтоинспекции Ставропольского края.