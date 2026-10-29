Москва29 октВести.В городе Чехов Московской области в дорожной аварии пострадали двое несовершеннолетних, они госпитализированы, сообщает региональный главк МВД России в мессенджере MAX.
ДТП произошло вечером 29 августа на улице Гагарина в Чехове.
По предварительным данным, легковой автомобиль Hyundai, поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, столкнулся с питбайком под управлением 15-летнего водителя.
В результате ДТП юноша и его 17-летний пассажир получили телесные повреждения и были доставлены в медицинское учреждениеговорится в публикации
Все обстоятельства происшествия устанавливают сотрудники Госавтоинспекции.