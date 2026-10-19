Москва19 октВести.ДТП с участием питбайка произошло в Ижевске, двое пострадали, передает Госавтоинспекция Удмуртии.
По предварительным данным, 17 октября около 8.40 минут напротив д. №259 на ул. 9 Января 16-летний водитель питбайка "Эндуро" без прав проезжал регулируемый перекресток на запрещающий сигнал светофора и столкнулся с автомобилем "Лада Иск-рей", за рулем которого была 48- летняя женщина.
В результате ДТП водитель питбайка и его пассажир - 14-летняя девушка - с травмами доставлены в медицинское учреждениеговорится в сообщении
В отношении несовершеннолетнего водителя составлены административные материалы, питбайк доставлен на специализированную стоянку. Решается вопрос о привлечении к ответственности законных представителей несовершеннолетних.