Два жителя Удмуртии госпитализированы после аварии на питбайке

В Удмуртии два человека пострадали при столкновении питбайка с бетонным блоком Два жителя Удмуртии госпитализированы после аварии на питбайке

Москва8 сен Вести.В Республике Удмуртии произошло ДТП с участием питбайка. Два человека получили травмы, с которыми были госпитализированы, сообщает ГАИ республики.

Происшествие на федеральной трассе в Завьяловском районе произошло 5 сентября. Несовершеннолетний водитель спортивного мотоцикла, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и въехал в бетонный блок.

В результате ДТП водитель и его пассажир – 21-летний молодой человек – получили травмы, госпитализированы написано в канале автоинспекции

Водитель питбайка не имел прав на управление мототранспортом, пассажир ехал без шлема. Питбайк задержан.

В отношении виновника ДТП составлены административные протоколы.