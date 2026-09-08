Москва8 сенВести.В Республике Удмуртии произошло ДТП с участием питбайка. Два человека получили травмы, с которыми были госпитализированы, сообщает ГАИ республики.
Происшествие на федеральной трассе в Завьяловском районе произошло 5 сентября. Несовершеннолетний водитель спортивного мотоцикла, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и въехал в бетонный блок.
В результате ДТП водитель и его пассажир – 21-летний молодой человек – получили травмы, госпитализированынаписано в канале автоинспекции
Водитель питбайка не имел прав на управление мототранспортом, пассажир ехал без шлема. Питбайк задержан.
В отношении виновника ДТП составлены административные протоколы.