Поездка подростка на питбайке в ЕАО закончилась травмами и штрафом для родителей

Подросток получил травмы после катания на питбайке в Еврейской АО Поездка подростка на питбайке в ЕАО закончилась травмами и штрафом для родителей

Москва16 сен Вести.В поселке Теплоозерск Еврейской автономной области 14-летний подросток, двигаясь на питбайке по проезжей части, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, сообщается в MAX-канале МВД региона.

В результате подросток получил травмы различной степени тяжести и был госпитализирован говорится в сообщении

Теперь родители несовершеннолетнего будут получат привлечены к административной ответственности и оплатят штраф 30 тысяч рублей за передачу управления лицу, не имеющему прав.