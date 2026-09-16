Москва16 сенВести.В поселке Теплоозерск Еврейской автономной области 14-летний подросток, двигаясь на питбайке по проезжей части, не справился с управлением, съехал в кювет и перевернулся, сообщается в MAX-канале МВД региона.
В результате подросток получил травмы различной степени тяжести и был госпитализированговорится в сообщении
Теперь родители несовершеннолетнего будут получат привлечены к административной ответственности и оплатят штраф 30 тысяч рублей за передачу управления лицу, не имеющему прав.