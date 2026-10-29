Москва29 октВести.Чеховская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту ДТП, в котором пострадали двое подростков, сообщает надзорный орган Московской области в мессенджере MAX.
Авария произошла вечером 29 октября на улице Гагарина в Чехове.
15-летний подросток, управляя питбайком, совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате ДТП несовершеннолетний водитель и пассажир питбайка получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждениеговорится в публикации
В ходе прокурорской проверки также будет дана оценка исполнению родителями своих обязанностей по обеспечению безопасности детей.