Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с подростками в Чехове

К расследованию ДТП в Чехове, где пострадали подростки, подключилась прокуратура Прокуратура взяла на контроль проверку ДТП с подростками в Чехове

Москва29 окт Вести.Чеховская городская прокуратура взяла на контроль ход и результаты доследственной проверки по факту ДТП, в котором пострадали двое подростков, сообщает надзорный орган Московской области в мессенджере MAX.

Авария произошла вечером 29 октября на улице Гагарина в Чехове.

15-летний подросток, управляя питбайком, совершил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате ДТП несовершеннолетний водитель и пассажир питбайка получили телесные повреждения и были госпитализированы в медицинское учреждение говорится в публикации

В ходе прокурорской проверки также будет дана оценка исполнению родителями своих обязанностей по обеспечению безопасности детей.