В Пушкино столкнулись четыре автомобиля, двое пострадали

В Пушкино полиция устанавливает обстоятельства массового ДТП В Пушкино столкнулись четыре автомобиля, двое пострадали

Москва12 сен Вести.Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах ДТП в подмосковном Пушкино. Подробности региональное ведомство опубликовало в MAX.

Авария произошла 12 сентября около 18.50 на улице Чехова.

По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки "Москвич 3", совершил попутное столкновение с тремя транспортными средствами. В настоящее время два человека обратились за медицинской помощью говорится в сообщении

После завершения проверки будет принято решение в предусмотренном законодательством порядке.