Москва12 сенВести.Подмосковная полиция разбирается в обстоятельствах ДТП в подмосковном Пушкино. Подробности региональное ведомство опубликовало в MAX.
Авария произошла 12 сентября около 18.50 на улице Чехова.
По предварительной информации, водитель, управляя легковым автомобилем марки "Москвич 3", совершил попутное столкновение с тремя транспортными средствами. В настоящее время два человека обратились за медицинской помощьюговорится в сообщении
После завершения проверки будет принято решение в предусмотренном законодательством порядке.