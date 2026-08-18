Москва18 авгВести.Прокуратура Приморского края взяла на контроль установление обстоятельств ДТП в Находке, в котором пострадал десятилетний мальчик, сообщила пресс-служба надзорного ведомства в мессенджере МАХ.
По предварительным данным, вечером в понедельник, 17 августа, водитель автомобиля Toyota Prius, двигаясь со стороны улицы Комсомольской в районе дома №13 по улице Дзержинского, не выдержал дистанцию и столкнулся с мотоциклом под управлением 10-летнего мальчика.
Ребенок с травмами госпитализирован в Находкинскую горбольницу.
Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры города. Надзорное ведомство проверит законность приобретения мотоцикла и обстоятельства допуска несовершеннолетнего к управлениюотметили в пресс-службе
Там также напомнили, что допуск ребенка к управлению транспортным средством повышенной опасности уголовно наказуем.