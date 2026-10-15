Москва15 октВести.В Буденновском округе подросток на питбайке наехал на женщину, пострадавшая госпитализирована, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья в MAX.
ДТП произошло вечером 14 октября в селе Покойном.
Несовершеннолетний водитель питбайка (категория спортинвентарь) допустил наезд на пешехода. … Автоинспекторами установлено, что 14-летний подросток водительских прав не имеетговорится в публикации
С различными травмами 43-летняя местная жительница была доставлена в больницу Буденновска.
В отношении родителей подростка собран административный материал за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
Кроме того, информация о постановке подростка на учет направлена в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, отметили в ведомстве.