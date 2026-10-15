Подросток на питбайке сбил женщину в ставропольском селе Покойном

На Ставрополье подросток на питбайке сбил женщину Подросток на питбайке сбил женщину в ставропольском селе Покойном

Москва15 окт Вести.В Буденновском округе подросток на питбайке наехал на женщину, пострадавшая госпитализирована, сообщает Госавтоинспекция Ставрополья в MAX.

ДТП произошло вечером 14 октября в селе Покойном.

Несовершеннолетний водитель питбайка (категория спортинвентарь) допустил наезд на пешехода. … Автоинспекторами установлено, что 14-летний подросток водительских прав не имеет говорится в публикации

С различными травмами 43-летняя местная жительница была доставлена в больницу Буденновска.

В отношении родителей подростка собран административный материал за невыполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.

Кроме того, информация о постановке подростка на учет направлена в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, отметили в ведомстве.