В Первоуральске возбуждено уголовное дело после наезда питбайка на ребенка

В Первоуральске 9-летняя девочка попала в реанимацию после наезда питбайка В Первоуральске возбуждено уголовное дело после наезда питбайка на ребенка

Москва11 окт Вести.В Первоуральске 15-летний водитель питбайка сбил 9-летнюю девочку, переходившую дорогу, и скрылся с места ДТП. По факту травмирования ребенка возбуждено уголовное дело, сообщили в следственном управлении СК РФ по Свердловской области.

Пострадавшая девочка попала в реанимацию. Водитель питбайка позже был задержан. Инцидент произошел 10 октября.

Установлено, что подросток управлял транспортным средством с разрешения родителей, которые ранее приобрели ему этот питбайк говорится в сообщении

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 151.2 УК РФ – "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение действий, заведомо представляющих опасность для его жизни".

По уголовному делу в настоящее время проводится комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств происшествия.

Ранее глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Валерий Фадеев заявил, что на питбайки необходимо распространить те же правила пользования, что и на мотоциклы. По его мнению, эти транспортные средства ничем не отличаются, при этом питбайками зачастую пользуются подростки.