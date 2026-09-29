Москва29 сен Вести.В городе Березовском Свердловской области осудили водителя, сбившего 14-летнюю девочку на пешеходном переходе. Об этом сообщает в MAX объединенная пресс-служба судов региона.

Березовский городской суд огласил приговор по уголовному делу о ДТП, в котором под колесами рейсового автобуса оказалась 14-летняя школьница. Водитель Ирек Гайфуллин признан виновным по ч. 1 ст. 264 УК РФ говорится в сообщении

Инцидент произошел 19 марта 2026 года около 15.00. Автобус приближался к переходу на улице Красных Героев, и в этот момент на "зебру" ступила девочка. По данным суда, водитель мог предотвратить наезд на пешехода: автобус ехал со скоростью около 40 км/ч и успел бы остановиться. Тем не менее, Гайфуллин не снизил скорость перед переходом и сбил ребенка.

Девочку отбросило под автобус. Она получила травму головы и правой ноги.

Сам Гайфуллин в суде не отрицал произошедшего, но заявил, что обзор перед переходом перекрыл встречный черный автомобиль. Девочку он заметил только в последний момент, за 4-5 метров до разметки, и применил экстренное торможение, а также попытался увести транспорт влево.

Суд учел комментарии водителя, но не счел их достаточным основанием для оправдания. Гайфуллина приговорили к 1 году 6 месяцам ограничения свободы. На этот же срок он будет лишен водительских прав. Помимо этого, удовлетворен гражданский иск – собственник автопарка будет обязан выплатить потерпевшей 500 000 рублей компенсации морального вреда.