В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с 10-летним ребенком

По факту ДТП с 10-летним ребенком в Кузбассе возбуждено дело В Кузбассе возбудили дело по факту ДТП с 10-летним ребенком

Москва23 сен Вести.В городе Ленинске-Кузнецком Кемеровской области возбуждено уголовное дело по факту ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка. Подробности в MAX сообщает ГУ МВД РФ по региону.

22 сентября около 16 часов на площади Кирова 17-летний местный житель на мотоцикле "Кевс" наехал на 10-летнего ребенка. Девочка переходила проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате ребенок был госпитализирован с ушибом головного мозга и в настоящее время находится в реанимации говорится в сообщении

Как выяснили сотрудники полиции, у несовершеннолетнего мотоциклиста не было водительских прав. В этом году его уже привлекали к административной ответственности.

Уголовное дело возбуждено по статье о нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств. Максимальная мера наказания - 2 года лишения свободы.