Подросток на мотоцикле сбил 7-летнюю девочку в Красноярском крае

В Красноярском крае 16-летний мотоциклист сбил 7-летнюю девочку Подросток на мотоцикле сбил 7-летнюю девочку в Красноярском крае

Москва16 сен Вести.На 16 км дороги Еловое – ст. Минино 16-летний подросток на мотоцикле сбил семилетнюю девочку, переходящую дорогу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю в MAX.

16-летний водитель мотоцикла Motoland, не имея права управления, двигался в сторону п. Минино и допустил наезд на 7-летнего пешехода отмечается в сообщении

Девочка получила травмы, ее госпитализировали.

Предварительно, подросток находился за рулем мотоцикла без мотошлема и специальной экипировки.

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Идет проверка.