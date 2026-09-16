Москва16 сенВести.На 16 км дороги Еловое – ст. Минино 16-летний подросток на мотоцикле сбил семилетнюю девочку, переходящую дорогу. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Красноярскому краю в MAX.
16-летний водитель мотоцикла Motoland, не имея права управления, двигался в сторону п. Минино и допустил наезд на 7-летнего пешеходаотмечается в сообщении
Девочка получила травмы, ее госпитализировали.
Предварительно, подросток находился за рулем мотоцикла без мотошлема и специальной экипировки.
Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Идет проверка.