Москва8 сенВести.В Омске 15-летний подросток на электросамокате сбил 6-летнюю девочку, по факту произошедшего организована проверка. Об этом сообщил региональный Следственный комитет.
Инцидент произошел вечером 7 сентября вблизи жилого дома по улице Взлетной.
По предварительным данным, … 15-летний подросток, управляя электросамокатом, допустил наезд на 6-летнюю девочку. Ребенку потребовалась медицинская помощьговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту произошедшего организована проверка.