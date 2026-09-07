Молодой хабаровчанин пойдет под суд за наезд на квадроцикле на девочку 7 лет

Хабаровчанина осудят за нарушение ПДД, из-за которого пострадала первоклассница Молодой хабаровчанин пойдет под суд за наезд на квадроцикле на девочку 7 лет

Москва7 сен Вести.Житель Хабаровска 22 лет предстанет перед судом по обвинению в нарушении ПДД, повлекшем причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенном лицом, не имеющим права управления транспортным средством, сообщила пресс-служба прокуратуры Приморского края в мессенджере МАХ.

В июле 2026 года в районе дома №2 по улице Рифовой в дачном поселке "Океан" Партизанского муниципального округа обвиняемый, не имея водительских прав, превысил скорость при управлении квадроциклом и совершил наезд на семилетнюю девочку.

В результате ДТП ребенку причинен тяжкий вред здоровью отметили в пресс-службе

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Кроме того, в суд направлено дело о заведомо ложном доносе о совершении преступления: хозяин попавшего в ДТП квадроцикла с целью скрыть факт передачи транспортного средства обвиняемому сообщил в правоохранительные органы, что его якобы угнали