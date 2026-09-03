Москва3 сенВести.Перед судом в Петропавловске-Камчатском предстанет отец, купивший 12-летнему сыну мопед, на котором он сбил 8-летнюю девочку, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.
Установлено, что отец знал, что у сына нет прав на управление мопедом, но купил ему технику и не мешал кататься. 31 июля во дворе дома на улице Спортивной подросток сбил восьмилетнюю девочку, она получила различные травмы.
Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинения и последующей передачи в судговорится в сообщении
Мужчина обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.