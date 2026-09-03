СК: отца, чей 12-летний сын сбил на мопеде девочку, будут судить на Камчатке

Отец подростка, сбившего на мопеде девочку, предстанет перед судом на Камчатке СК: отца, чей 12-летний сын сбил на мопеде девочку, будут судить на Камчатке

Москва3 сен Вести.Перед судом в Петропавловске-Камчатском предстанет отец, купивший 12-летнему сыну мопед, на котором он сбил 8-летнюю девочку, сообщается в MAX-канале Следственного комитета региона.

Установлено, что отец знал, что у сына нет прав на управление мопедом, но купил ему технику и не мешал кататься. 31 июля во дворе дома на улице Спортивной подросток сбил восьмилетнюю девочку, она получила различные травмы.

Уголовное дело направлено прокурору для утверждения обвинения и последующей передачи в суд говорится в сообщении

Мужчина обвиняется в вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни.