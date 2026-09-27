Перед судом в Кемерово предстанет виновник ДТП, в котором пострадала подросток

Подросток пострадала в результате ДТП в Кемерово Перед судом в Кемерово предстанет виновник ДТП, в котором пострадала подросток

Москва27 сен Вести.В Кемерово будут судить 35-летнего виновника ДТП, в результате которого пострадал несовершеннолетний пешеход, сообщается в MAX-канале МВД Кузбасса.

Завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя, он обвиняется в нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств. Авария произошло в мае текущего года на улице Соборной. Установлено, что фигурант на LADA Largus, поворачивая направо, сбил школьницу, которая переходила проезжую часть по пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора.

В результате 15-летняя девочка была госпитализирована говорится в сообщении

Уголовное дело направлено на рассмотрение в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания 2 года лишения свободы.