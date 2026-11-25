Москва25 нояВести.Житель Липецка стал фигурантом уголовного дела после дорожно-транспортного происшествия с участием несовершеннолетней, сообщили в УМВД России по Липецкой области.
Действия 27-летнего мужчины квалифицировали по статье УК РФ о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, сопряженном с оставлением места ДТП.
Инцидент произошел вечером накануне, 24 ноября, на улице Лутова, где водитель автомобиля сбил девочку-подростка и сбежал с места аварии.
15-летняя девочка была обнаружена прохожими. С травмами различной степени тяжести она госпитализированаговорится в заявлении ведомства в MAX
Полицейским потребовалось несколько часов, чтобы найти и задержать беглеца.