В Братске водитель сбил девочку, выбежавшую на проезжую часть Водитель сбил маленькую девочку в Братске

Москва31 окт Вести.В Братске автомобиль сбил маленькую девочку, выбежавшую на проезжую часть. Об этом Госавтоинспекция Иркутской области сообщила в MAX.

По данным ведомства, инцидент произошел в 18.40 пятницы, 30 октября.

В жилом районе Гидростроитель города Братска 38-летний водитель автомобиля Kia Sorento совершил наезд на малолетнего пешехода. Ребенок выбежал на проезжую часть из-за стоящего транспортного средства говорится в сообщении

Девочка получила травмы, ее доставили в медицинское учреждение. Полицейские проводят проверку и устанавливают причины и обстоятельства случившегося.

Прокуратура Падунского района Братска поставила на контроль ход и результаты проверки, об этом надзорное ведомство по Иркутской области сообщило в MAX.