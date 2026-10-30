Несовершеннолетняя пассажирка пострадала в результате ДТП в Иркутской области

В Иркутской области 16-летняя пассажирка иномарки пострадала в ДТП Несовершеннолетняя пассажирка пострадала в результате ДТП в Иркутской области

Москва30 окт Вести.В Черемховском районе Иркутской области сотрудники Госавтоинспекции разбираются в обстоятельствах ДТП, в результате которого получила травмы несовершеннолетняя пассажирка, сообщается в MAX-канале МВД региона.

Авария произошла на 2 км трассы Новосибирск — Иркутск — Бельск — Поморцева у села Верхний Булай. По предварительным данным, 21-летний водитель иномарки не выбрал безопасный скоростной режим, не справился с управлением, съехал с проезжей части и врезался в бетонное ограждение.

В результате случившегося медицинская помощь понадобилась 16-летней пассажирке автомобиля говорится в сообщении

Установлено, что в момент аварии девушка не была пристегнута ремнем безопасности. Полиция проводит проверку по факту ДТП.