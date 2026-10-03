Москва3 октВести.В Черемховском районе Иркутской области произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом Госавтоинспекция региона сообщает в MAX.
По данным ведомства, 58-летний водитель Kia Sorento, двигаясь ночью по автодороге Верхний Булай – Лохово – Нены, не справился с управлением и съехал с проезжей части. Машина перевернулась.
В результате происшествия четыре пассажира легковушки, среди которых два несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжестиговорится в сообщении
Медосвидетельствование показало, что воитель был нетрезв – допустимая норма была превышена более, чем в три раза.
По факту ДТП проводится проверка.