В ДТП в Иркутской области пострадали двое детей и двое взрослых

Четыре человека пострадали в ДТП с пьяным водителем в Иркутской области В ДТП в Иркутской области пострадали двое детей и двое взрослых

Москва3 окт Вести.В Черемховском районе Иркутской области произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека, в том числе двое детей. Об этом Госавтоинспекция региона сообщает в MAX.

По данным ведомства, 58-летний водитель Kia Sorento, двигаясь ночью по автодороге Верхний Булай – Лохово – Нены, не справился с управлением и съехал с проезжей части. Машина перевернулась.

В результате происшествия четыре пассажира легковушки, среди которых два несовершеннолетних, получили травмы различной степени тяжести говорится в сообщении

Медосвидетельствование показало, что воитель был нетрезв – допустимая норма была превышена более, чем в три раза.

По факту ДТП проводится проверка.