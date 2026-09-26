Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП с пьяным водителем в Тюмени

Пьяный водитель на угнанном авто устроил ДТП с пятью пострадавшими в Тюмени Четверо взрослых и ребенок пострадали в ДТП с пьяным водителем в Тюмени

Москва26 сен Вести.В Тюмени в результате ДТП с участием двух иномарок травмы различной степени тяжести получили пять человек, в том числе – годовалый ребенок. Как сообщает региональная Госавтоинспекция, виновником стал пьяный водитель без прав, угнавший машину у знакомого.

Авария произошла вечером 25 сентября, в пятницу, на улице Дружбы.

Предварительно, 40-летний водитель на Honda, не имеющий права управления транспортом, выехал на полосу встречного движения. Автомобиль он угнал у своего товарища… Ранения получили 5 человек: водитель и 32-летняя пассажирка Honda, 26-летний водитель Mitsubishi и пассажиры этого автомобиля: 26-летняя девушка и годовалый ребенок, который находился на заднем пассажирском сиденье в автолюльке говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Согласно показаниям алкотестера, водитель Honda сел за руль с 0,45 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Отмечается, что он привлекался за пьяное вождение уже 4 раза, в том числе нес уголовную ответственность.

Детали и все обстоятельства случившегося устанавливаются, по факту организована проверка.