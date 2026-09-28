Подросток-пассажир пострадала после опрокидывания мотоцикла в Иркутской области

Пассажирка эндуро получила травмы в ДТП в Иркутской области Подросток-пассажир пострадала после опрокидывания мотоцикла в Иркутской области

Москва28 сен Вести.Шестнадцатилетняя девочка получила травмы, катаясь со знакомым подростком на его мотоцикле эндуро, сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области в мессенджере МАХ.

Инцидент произошел 27 сентября на улице Захарова в Слюдянке.

…в результате опрокидывания мотоцикла Sharmax Sport 250 под управлением 15-летнего подростка травмы получила 16-летняя девушка-пассажир. Пострадавшая доставлена в медицинское учреждение. Причины и условия произошедшего устанавливаются написали в прокуратуре

Надзорное ведомство поставило на контроль ход и результаты проверки, организованной сотрудниками Госавтоинспекции по сообщению о ДТП с участием несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере профилактики безнадзорности несовершеннолетних и травматизма на дорогах.