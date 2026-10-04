Автомобиль сбил двух детей на самокатах в Иркутске

В Иркутске автомобиль сбил двух детей 8 и 9 лет на самокатах Автомобиль сбил двух детей на самокатах в Иркутске

Москва4 окт Вести.В Иркутске машина сбила двух детей, пересекавших дорогу на самокатах. Об этом сообщает в MAX прокуратура Иркутской области.

По предварительным данным, 03.10.2026 на ул. Академической в Иркутске водитель автомашины Toyota Corolla допустил наезд на двух детей в возрасте 8 и 9 лет, пересекавших проезжую часть на самокатах говорится в публикации

Пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Как сообщила Госавтоинспекция региона, детей доставили с травмами в больницу.

Причины и обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка, ее ход контролирует прокуратура Свердловского района Иркутска.