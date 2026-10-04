Москва4 октВести.В Иркутске машина сбила двух детей, пересекавших дорогу на самокатах. Об этом сообщает в MAX прокуратура Иркутской области.
По предварительным данным, 03.10.2026 на ул. Академической в Иркутске водитель автомашины Toyota Corolla допустил наезд на двух детей в возрасте 8 и 9 лет, пересекавших проезжую часть на самокатахговорится в публикации
Пострадавшим понадобилась медицинская помощь. Как сообщила Госавтоинспекция региона, детей доставили с травмами в больницу.
Причины и обстоятельства ДТП выясняются, проводится проверка, ее ход контролирует прокуратура Свердловского района Иркутска.