Москва9 нояВести.В Иркутской области при съезде со стихийной горки под колесами грузовика оказались двое детей, один из них погиб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции в MAX.
Трагедия произошла 8 ноября около 18 часов в поселке Веселый Чунского округа.
34-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ допустил наезд на двух несовершеннолетних, которые скатывались со стихийной горки на тюбесказано в сообщении
В результате ДТП от полученных травм скончалась 10-летняя девочка. Также медицинская помощь понадобилась 12-летнему мальчику.
В публикации уточняется, что в момент трагедии родители школьников находились дома, на одежде подростков отсутствовали световозвращатели.
Установлено, что водитель автомобиля имеет 16-летний стаж вождения и во время ДТП был трезв.
В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.