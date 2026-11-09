Грузовик раздавил девочку, катавшуюся на ватрушке с горки в Иркутской области

В Иркутской области грузовик наехал на детей, катавшихся с горки Грузовик раздавил девочку, катавшуюся на ватрушке с горки в Иркутской области

Москва9 ноя Вести.В Иркутской области при съезде со стихийной горки под колесами грузовика оказались двое детей, один из них погиб. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции в MAX.

Трагедия произошла 8 ноября около 18 часов в поселке Веселый Чунского округа.

34-летний водитель грузового автомобиля ГАЗ допустил наезд на двух несовершеннолетних, которые скатывались со стихийной горки на тюбе сказано в сообщении

В результате ДТП от полученных травм скончалась 10-летняя девочка. Также медицинская помощь понадобилась 12-летнему мальчику.

В публикации уточняется, что в момент трагедии родители школьников находились дома, на одежде подростков отсутствовали световозвращатели.

Установлено, что водитель автомобиля имеет 16-летний стаж вождения и во время ДТП был трезв.

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.