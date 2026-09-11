Москва11 сенВести.В Ангарске возбуждено уголовное дело в отношении 63-летней женщины-водителя, подозреваемой в совершении наезда на двух детей, один из которых погиб, сообщается в MAX-канале Следственного комитета Иркутской области.
Установлено, что вечером 10 сентября в районе дома №7 в 73 квартале Ангарска женщина, управляя кроссовером, сбила двух детей, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате аварии 5-летний мальчик скончался от травм, его 11-летняя сестра госпитализированаговорится в сообщении
Установлено, что водитель не имеет права управления транспортными средствами. Женщина задержана. Проводится следствие.