Появилось видео ДТП с братьями-самокатчиками в Иркутской области

Полиция опубликовала кадры ДТП с братьями-самокатчиками в Иркутской области Появилось видео ДТП с братьями-самокатчиками в Иркутской области

Москва18 сен Вести.Госавтоинспекция Иркутской области опубликовала видео ДТП с братьями-самокатчиками.

В среду, 16 сентября, в городе Шелехово 15-летний подросток и его 5-летний брат на электросамокате врезались в легковой автомобиль.

Уточняется, что авария произошла днем в 3 микрорайоне города.

15-летний подросток, двигаясь на электросамокате вместе со своим младшим братом, на перекрестке неравнозначных дорог, не уступил дорогу транспортному средству Nissan Terrano и допустил с ним столкновение сказано в публикации в MAX

В результате дети получили травмы и были доставлены в Ивано-Матренинскую больницу города Иркутска.

Проверка установила, что самокат принадлежит пострадавшему подростку. Мощность электросамоката превышает 250 Вт, в связи с чем несовершеннолетнему при его управлении, необходимо было иметь водительское удостоверение категории "М".

В настоящее время проводится проверка, по результатам которой будет принято правовое решение.