В Иркутской области установили сбившего в ДТП подростков и скрывшегося водителя

Полиция Иркутской области разыскала водителя, сбившего подростков В Иркутской области установили сбившего в ДТП подростков и скрывшегося водителя

Москва28 сен Вести.В Аларском районе Иркутской области полицейские разыскали водителя, сбившего несовершеннолетних пешеходов, сообщается в MAX-канале Госавтоинспекции региона.

Авария произошла вечером 12 сентября на 8 км трассы Кутулик-Бахтай-Хадахан Аларского района. Водитель сбил двух подростков, которые шли по обочине навстречу. После мужчина скрылся. В результате ДТП пешеходы в возрасте 15 и 17 лет с травмами были госпитализированы. Две недели полиция вела поиски неизвестного.

В итоге, он был установлен. Им оказался 47-летний житель села Табарсук Аларского района, он полностью признал свою вину в содеянном говорится в сообщении

Ему грозит административная ответственность.