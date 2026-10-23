Уголовное дело возбуждено после гибели 9-летней девочки в ДТП в Хабаровском крае

Возбуждено уголовное дело после гибели 9-летней девочки в ДТП в Хабаровском крае Уголовное дело возбуждено после гибели 9-летней девочки в ДТП в Хабаровском крае

Москва23 окт Вести.В Хабаровском крае по факту гибели 9-летней девочки в результате дорожно-транспортного происшествия возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба регионального Следственного комитета.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека и сопряженное с оставлением места происшествия) говорится в канале ведомства на платформе MAX

Как сообщалось ранее, ДТП произошло утром 23 октября. Неизвестный автомобиль совершил наезд на девочку, которая перебегала дорогу в неустановленном для перехода месте. До ДТП дети вышли из автобуса и направлялись в школу, погибшая была в сопровождении 12-летней сестры. Вблизи места ДТП установлены дорожные знаки "Ограничение скорости 40/20". Водитель с места происшествия скрылся, ведется его розыск.