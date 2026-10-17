Тяжело травмированы девочки, на которых наехала Mazda в Хабаровском крае Сбитые в Хабаровском крае дети получили тяжелые травмы

Москва17 окт Вести.В Хабаровском крае произошло ДТП, в котором пострадали два несовершеннолетних пешехода, сообщает региональная прокуратура в MAX.

Авария произошла сегодня в селе Корсаково Хабаровского района.

На улице Центральной водитель автомобиля Mazda Titan совершил наезд на двух девочек, переходивших проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, а затем съехал в кювет.

В результате ДТП несовершеннолетние 2011 и 2015 годов рождения с тяжелыми травмами доставлены в медицинское учреждение говорится в публикации

В ходе проверки, которую проводит районная прокуратура, будет дана оценка соблюдению требований законодательства о безопасности дорожного движения и деятельности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Кроме того, будет проверено состояние и содержание участка автодороги, на котором произошло ДТП.