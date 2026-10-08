В Хабаровском крае 2 подростков на мотоцикле пострадали при столкновении с УАЗ

В Хабаровском крае двое подростков на мотоцикле пострадали в ДТП с авто В Хабаровском крае 2 подростков на мотоцикле пострадали при столкновении с УАЗ

Москва8 окт Вести.В Хабаровском крае двое подростков на кроссовом мотоцикле Regulmoto пострадали при столкновении с автомобилем УАЗ. Об этом сообщила региональная прокуратура.

Авария произошла 6 октября на дороге, ведущей из поселка Дуки Солнечного муниципального округа в лесной массив.

В результате ДТП получили травмы 15-летний водитель мотоцикла, не имеющий права управления транспортным средством, и его 12-летняя пассажирка. Им оказана необходимая медицинская помощь говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

По факту произошедшего организована проверка. Также будет проверено состояние и содержание участка гравийной дороги, на котором произошло ДТП.