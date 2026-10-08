Москва8 октВести.В Хабаровском крае двое подростков на кроссовом мотоцикле Regulmoto пострадали при столкновении с автомобилем УАЗ. Об этом сообщила региональная прокуратура.
Авария произошла 6 октября на дороге, ведущей из поселка Дуки Солнечного муниципального округа в лесной массив.
В результате ДТП получили травмы 15-летний водитель мотоцикла, не имеющий права управления транспортным средством, и его 12-летняя пассажирка. Им оказана необходимая медицинская помощьговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
По факту произошедшего организована проверка. Также будет проверено состояние и содержание участка гравийной дороги, на котором произошло ДТП.