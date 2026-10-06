В Оренбурге подросток-мотоциклист пострадал в результате ДТП

В Оренбурге подросток-мотоциклист госпитализирован после ДТП В Оренбурге подросток-мотоциклист пострадал в результате ДТП

Москва6 окт Вести.В Оренбурге сотрудники Госавтоинспекции выясняют обстоятельства ДТП, в котором пострадал несовершеннолетний мотоциклист. Подробности в MAX сообщает ГУ МВД РФ по Оренбургской области.

Информация об аварии на улице Магнитогорской поступила в полицию 6 октября. Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что на нерегулируемом перекрестке неравнозначных дорог улицы Магнитогорской и улицы Майкова напротив дома 7 16-летний водитель кроссового мотоцикла при совершении обгона столкнулся с автомобилем "Хавал".

В результате ДТП несовершеннолетний водитель кроссового мотоцикла госпитализирован говорится в сообщении

Устанавливаются все детали произошедшего.