Москва10 сен Вести.В Оренбурге 15-летний водитель мототранспортного средства госпитализирован после столкновения с LADA Granta. Об этом сообщило МУ МВД России "Оренбургское".

ДТП произошло 9 сентября напротив дома № 8 по улице Неплюева.

Предварительно … , [подросток], двигаясь по дворовой территории … не справился с управлением и допустил наезд на стоящий у правого края проезжей части автомобиль "Лада Гранта". В результате ДТП 15-летний водитель мототранспортного средства с различными травмами госпитализирован