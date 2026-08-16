В Оренбурге 19-летняя девушка и 2-летний ребенок пострадали в ДТП

Девушка и 2-летний ребенок пострадали при столкновении двух авто в Оренбурге В Оренбурге 19-летняя девушка и 2-летний ребенок пострадали в ДТП

Москва16 авг Вести.В Оренбурге 19-летняя девушка и 2-летняя девочка пострадали при столкновении двух отечественных автомобилей. Об этом сообщило МУ МВД России "Оренбургское".

Автоавария произошла 15 августа на регулируемом перекрестке неравнозначных дорог проспекта Победы - проезда Северного. Предварительно, 25-летняя водитель LADA Vesta при повороте налево на разрешающий сигнал светофора не уступила дорогу и допустила столкновение с автомобилем LADA Granta, двигающимся во встречном направлении прямо.

В результате ДТП 2-летняя девочка-пассажир автомобиля "Лада Веста" госпитализирована. 19-летняя девушка-водитель автомобиля "Лада Гранта" обращалась за медицинской помощью, ей назначено амбулаторное лечение говорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ

Устанавливаются все обстоятельства.